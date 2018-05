I sidste øjeblik: Kampvalg på Aabenraa-skole

Det er lykkedes at finde så mange kandidater til Kongehøjskolens bestyrelse, at der nu skal valg til.

Aabenraa: I april søgte formanden for Kongehøjskolens bestyrelse, Sisse Øhrberg Thrane, fortsat med lys og lygte efter tre forældre, der var villige til at stille op til det kommende skolebestyrelsesvalg. Hun havde kun fire af de syv, der skulle til.

Nu ser det imidlertid helt anderledes positivt ud. På kommunens største folkeskole er man simpelt hen kommet ud i kampvalg. Det er lykkedes at finde hele 11 kandidater til de syv poster, og det gælder om at være hurtig, hvis man vil have chance for at få indflydelse på, hvordan bestyrelsen skal se ud.

Torsdag den 17. maj er der nemlig sidste frist for at stemme via skolens hjemmeside, hvor man skal bruge sin NemID for skaffe sig adgang til at sætte sit kryds.

- Vi har arbejdet hårdt på at få så mange kandidater til bestyrelsen som muligt. Derfor er det også dejligt at se, at der er flere forældre, der gerne vil stille op og gøre en forskel for skolen, siger Sisse Øhrberg Thrane, der selv er klar til at tage endnu en tørn.