I kongens fodspor: Her fik danskerne Dannebrog

800 års-dagen for Dannebrogs fald fra himlen i Estland blev markeret med festgudstjeneste på Kongehøjen i Aabenraa, hvor AaIG-løber gik med som fanebærer med et helt særligt flag.

Aabenraa: Smukt så det ud, som de gik dér gennem skoven. På rad med de rød/hvide faner rankt hævet mod de grønne bøgegrene. Så var der lige Anders Jørgensen. I gammel træningsdragt og med et falmet hvidt, sort og lilla - det havde engang været blåt - flag. Han faldt en smule uden for selskabet. Og dog. På trøjen stod der nemlig "The Baltic Run 1992", og flaget var en gave. En estisk tak for, at 35 løbere fra AaIG som en gestus til den unge nation, der året forinden havde løsrevet sig fra Sovjetunionen, gennemførte en stafet på 1900 kilometer fra Aabenraa til Tallinn for at overrække et Dannebrog. Så selvfølgelig måtte Anders Jørgensen flankere sin gode ven og medløber fra 1992 Helge Laursen, der bar AaIG's fane på dagen, hvor 800-året for Dannebrog blev fejret med en festgudstjeneste på Kongehøjen i Hjelm Skov.

Ingen andre nationer flager så ivrigt, som danskerne gør. Det får nogle til at tro, vi er mere nationalistiske end andre. Det er vi ikke. Vi elsker bare vores flag. Fra borgmester Thomas Andersens tale

Festen for flaget fortsætter Byhistorisk Forening Aabenraa deltager også i markeringen af 800-året. Det sker søndag med en rundtur til Kalvø, Kongehøjen og Urnehoved Tingsted, der alle knytter sig til myten om Valdemar Sejr og Dannebrog.

Der har været tilmelding til turen, og foreningen kan melde om udsolgt, så 100 deltagere er med ved afgangen fra Folkehjem kl. 13.

Foto: Kim Holm Anders Jørgensen og Helge Laursen var med til i 1992 at løbe de 1900 kilometer fra Aabenraa til Tallinn for at overrække esterne et Dannebrog. Aabenraa-delegationen fik et estisk flag med hjem som tak. Foto: Kim Holm

Historien binder os sammen De, der har fulgt bare en smule med på det seneste, ved, at valget af Kongehøjen langt fra var tilfældig. Det var jo her, kong Valdemar den 2. gik i land - Aabenraa Fjord gik noget længere ind i landet dengang - og "styrtede op på højen og plantede flaget", som biskop Marianne Christiansen dramatisk genforfortalte begivenheden i sin prædiken. En røverhistorie af rang? Ganske givet. Men det skal ikke få os til at holde op med at fortælle den. For det er de gode fortællinger, der binder os sammen som folk, understregede Marianne Christiansen og uddybede, at Dannebrog jo har ligget som en rød/hvid tråd gennem hele danmarkshistorien. Hun fremhævede også, hvordan det er en gave, at flaget bruges til at markere private begivenheder - glade som triste: - Gid det må blive ved at med at være sådan - at den enkelte bliver set som værd at flage for.

Foto: Kim Holm Borgmester Thomas Andresen fik hilst på biskop Marianne Christiansen, inden han skulle holde den indledende festtale, mens biskoppen forestod dagens prædiken. Provst Kirsten Sønderby holdt styr det praktiske. Foto: Kim Holm.

Der var mange at takke Og et kristent budskab har Dannebrog jo også. Korset. Hvor Jesus hang - udstødt af fællesskabet. Men han overvandt lidelsen, døden og ondskaben, og "som håbets tegn blev Dannebrog plantet på Kongehøjen og i vores hjerter", lød de afsluttende ord fra biskoppen. Det sidste ord var det dog provst Kirsten Sønderby, der fik. Med en tak ikke bare til garden, fanebærere og de par hundrede, der deltog i gudstjenesten. Også den øverste chef fik et "vi har meget at takke for". For vejrudsigten havde været dyster, men Tine Baarts Andsager, Eva Wive Løbner og Jørgen Jørgensen kunne ånde lettet op: De meget våde sognepræster ved mandagens pinsegudstjeneste på Sønderstrand slap for igen at skulle hjem og tørre præstekjoler.

Foto: Kim Holm Et par hundrede havde fundet vej til festgudstjenesten, der med Dannebrog under bøgegrene, rislende bæk og fuglefløjt nærmest ikke kunne blive mere dansk. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Kongehøjen var til lørdagens gudstjeneste pyntet med de bannere med kristne symboler, som Kongehøjskolens elever havde lavet til fredagens fest, hvor de tog imod Kong Valdemar, og Dannebrog faldt ned over Aabenraa Stadion. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Øster Løgum og Genner Sogns Voksenkor hjalp sammen med garden gudstjenestens fem salmer godt på vej. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Den Sønderjyske Garde gik forrest gennem skoven efterfulgt af fanebærene. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Mange valgte at gå med i optoget gennem Hjelm Skov, men en del havde også fundet ud til Kongehøjen på egen hånd. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Mobiltelefonerne blev fundet frem, da Den Sønderjyske Garde kom marchende ad skovstien ned mod Kongehøjen. Foto: Kim Holm