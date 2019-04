I god gænge: Populær restaurant klarer sig uden direktør

Restaurant Under Sejlet har som bekendt sagt farvel til direktør Bjarne Buthler, men der bliver ikke ansat en ny. Det er ikke nødvendigt, mener ejer Per Horup.

Aabenraa: Da Bjarne Buthler i november 2017 sagde ja til at være ny direktør for Under Sejlet på Sønderstrand, blev han den fjerde direktør på stedet, siden restauranten sommeren forinden genåbnede efter tre års lukning.

Nu skal Buthler i stedet stå i spidsen for Café Kridt, men det betyder ikke, at der kommer en ny Under Sejlet-direktør.

- Nej, vi gør ikke det store lige nu, siger ejeren af Under Sejlet, den lokale bygherre Per Horup.

Bjarne Buthler har nemlig formået, hvad han lovede ved sin tiltrædelse: At få restauranten i en god gænge.

- Den er kørt ind på et godt spor nu, og der er et godt hold dernede, siger Per Horup, der kan fortælle, at stedet aldrig har været så godt besøgt som nu.