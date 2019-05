I bølgen blå: Fremragende badevand i Flensborg

Det er med at få badetøjet på og springe ud i det forfriskende badevand i Flensborg Fjord, for efter årets første målinger viser det sig, at vandkvaliteten er helt i top.

Flensborg: Badevandet i Flensborg Fjord er fremragende, viser årets første vandmålinger, og dermed er badesæsonen i Flensborg blevet skudt i gang. Det skriver Flensborg Kommune i en pressemeddelelse.

Ansatte fra kommunen tog de første vandprøver den 21. maj ved Østersøbadet og Solitüde, og ifølge målingerne ser det rigtigt godt ud.

Sigtbarheden er helt i top, pH-værdien er afbalanceret, og der er ingen tegn på synlig forurening. Analyser af vandprøverne viser, at sygdomsfremkaldende bakterier som colibakterier ligger fint under grænseværdierne, og der er heller ikke fare for at blive syg af store algeforekomster.

Vandtemperaturen, vandets ledningsevne og synsdybden blev også registreret, da specialisterne besøgte badestederne.

Målingerne bliver udført hver anden uge til og med den 27. august, så kommunen kan sikre, at badeforholdene er optimale. Skulle bakterierne overskride grænseværdierne, vil der straks blive udstedt et badeforbud.