I Løjt bor de rigeste og bedst uddannede

Løjt skiller sig ud på flere felter i ny analyse. Her bor de rigeste og bedst uddannede i kommunen, og her er de fleste voksne i beskæftigelse.

AABENRAA: På Løjt Land, i Kollund og i Hostrupskov er den gennemsnitlige husstandsindkomst på over 600.000 kroner, og beboerne her hører dermed til de mest velstående i Aabenraa Kommune.

I selve Løjt Kirkeby er indkomsten dog en smule lavere, end den er på Løjt Land som helhed. I Løjt Kirkeby ligger husstandsindkomsten i gennemsnit på mellem 550.000 og 600.000 kroner.

Disse og mange andre ting kan man læse om i den nye analyse, som Region Syddanmark har lavet om vilkårene i Aabenraa Kommunes landdistrikter.

Her skiller Løjt Kirkeby sig ikke kun ud ved at have velhavende indbyggere. Den store landsby på halvøen Løjt udmærker sig også ved at være byen med den højeste andel af folk med en kompetencegivende uddannelse. Det har hele 85 procent af indbyggerne mellem 25 og 64 år, mens det kun gælder for 68 procent i denne aldersgruppe i kommunen som helhed.