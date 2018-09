I Aabenraa går S og K egne veje i udlændingepolitikken.

AABENRAA: Spørger man de lokale byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet, om der er brug for flere udlændingestramninger, er svaret et klart og rungende nej fra samtlige.

Det tyder med andre ord på, at selv om partiet på landsplan går til valg på en stram udlændingepolitik, så er det ikke med baglandets gode vilje, hvis stramningerne overfor udlændinge bliver ved at drysse ned med Mette Frederiksen som statsminister.

- Vi har efterhånden en meget stram udlændingepolitik, og jeg mener, det værste alle lande kan gøre, er at lukke sig inde i deres egen osteklokke. Det fremmer ikke den internationale forståelse, svarer byrådsmedlem Kim Brandt (S) blandt andet.

- Jeg har svært ved at se, at der er behov for yderligere stramninger. Jeg mener derimod, at der er behov for yderligere at intensivere indsatsen i forhold til de modtagne flygtninge, så de opnår forståelse for vores levevis og samfundsopbygning, skriver Povl Kylling Petersen (S).

- Grænsen er nået for mig. Vi skal i stedet for at at udtænke og lovgive om flere stramninger bruge vores ressourcer på at optimere integrationen, skriver Dorrit Knudsen (S).

Socialdemokraternes gruppeformand i byrådet, Karsten Meyer Olesen er umiddelbart den, der ligger tættest op af partiets linje, når det gælder udlændingespørgsmål.

Han er tilhænger af det midlertidige stop for kvoteflygtninge, Men når det gælder flere udlændingestramninger advarer han mod symbolpolitik:

- Der er gået sport i denne øvelse, og den er ikke kun rar at se på. Vi skal have den politik, der passer til danskerne og som ikke er ren og skær symbolpolitik. Den skal sikre, at vi modtager det antal indvandrere, som vi kan rumme og integrere. Målet må ikke være at gøre det surt for indvandrere at være i Danmark, men at sikre, at vi kommer til at leve godt sammen, lyder det fra Karsten Meyer Olesen.