Hvert femte barn dukker aldrig op hos tandlægen

Appel fra formand

Social- og sundhedsudvalget blev på sit seneste møde orienteret om den kommunale tandplejes udfordringer. Formand Karsten Meyer Olesen (S) ærgrer sig naturligvis over, at de servicekrav, kommunen har stillet op til sig selv, i øjeblikket ikke kan overholdes.- Så det er irriterende, at 18 procent udebliver. Det er jo fuldstændig vanvittigt i forhold til, at vi skal have høvlet ventetiden ned, lyder det i en lille opsang fra den socialdemokratiske udvalgsformand, der appellerer til forældrene om at sørge for, at de bookede tider også bliver udnyttet.