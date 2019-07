Hvem er Martin Jensen?: Ukendt dansk verdensstjerne spiller i Aabenraa

Aabenraa: Han har kunnet gå på gaden og sågar også på den røde løber uden at blive genkendt, selvom han har lavet et kæmpehit som "Solo Dance", der er blevet streamet over 500 millioner gange.

Men navnet Martin Jensen har indtil for nylig ikke sagt særlig mange danskere over 25 år særlig meget. Den 27-årige tidligere salgschef i sin fars forretning, der sælger landbrugsmaskiner, har kunnet spille koncerter for 85.000 i London og være på listen over de 100 bedste dj's i verden, uden at danskerne har vidst, hvem han er.

Men det har et tv-program i fire afsnit ændret en del på. "Hvem fanden er Martin Jensen" er titlen på den dokumentar, som følger Martin Jensens liv hjemme i København, på turné og ikke mindst hjemme i Sorring ved Silkeborg, hvor han brød ud af forventningen om, at han skulle overtage faderens virksomhed for i stedet at gå efter drømmen om at lave musik.

- Jeg har ikke været i Danmark, siden programmet blev lanceret, men jeg tror, det har hjulpet på genkendelsen og anerkendelsen af det, jeg laver. Jeg kan mærke, at mange har fået en øjenåbner - at det er en dansker, der har lavet de her kendte numre, siger Martin Jensen i telefonen fra Stockholm, hvor han lige nu er i studiet for at skrive nye numre, når han ikke er ude og give koncert.