Aabenraa: Sexolog, familie-parterapeut, sygeplejerske, jordemoder, coach, foredragsholder og forfatter til bogen "Fy for sex". Else Iseling holder mandag 1. oktober kl. 19.30 foredrag om "Et hjerte for alle", hvor hun dykker ned i spørgsmålet "Hvad er næstekærlighed".

Foredraget er tilrettelagt, så der er plads til at grine, men også så der er plads til eftertanke. Pris inklusive kaffe og kage er 100 kr., som ubeskåret går til "Et hjerte for alle"

Tilmelding til Malene Bruhn tlf. 51 17 17 11, mb@ethjerteforalle.dk senest 27. september. Foredraget finder sted Dronning Margrethes Vej 13 i Aabenraa.

