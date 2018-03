Hvad er dette? Museum efterlyser viden

Aabenraa: Skibsportrætter, galionsfigurer og navigationsinstrumenter er der masser af på Søfartsmuseet i Aabenraa, men et manglebræt med motiver fra byens søfartshistorie har man ikke set før.

Øverst på brættet ses et skib af typen barkentine med teksten "Barsø J. Grau", nedenfor en brig med teksten "Aurora". Begge skibe fører Dannebrog.

Vi kender den dansksindede J.P. Grau fra Barsø, der blandt andet ejede skonnerten "Barsø", og som i en periode sejlede på den afrikanske kyst. "Aurora" er vel et af Aabenraa-søfartens mest kendte skibe. Det var et af de få fartøjer, der blev bygget i Aabenraa under Englandskrigene og sejlede heldigt for rederen Th. Jürgen Frees. Dets kanoner bliver i dag brugt til at salutere ved festlige begivenheder.

Det var dog ikke en brig med to master, men en fregat med tre master. Manglebrættets håndtag er formet som en havfrue-galionsfigur.

Denne mærkværdige genstand (se billedet) stammer fra et dødsbo i Rødekro, men derudover er museet på bar bund omkring dens historie og søger derfor efter nogen, der kan kaste lys eller rettere viden over den.

Kontakt evt. museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen på mije@msj.dk eller 4031 1617.