Hvad er Den Gode Skole? Lærere lod sig inspirere af hinanden

Folkeskolerne i Aabenraa Kommune har det seneste år haft fokus på, hvad der er folkeskolens opgave ud over at lære eleverne at regne og skrive. Onsdag blev der samlet op og sat skub i nye tanker, da 1100 skolefolk var samlet i Grænsehallerne.

- Det har været en præstation af jer at skabe en fortælling om, hvad folkeskolen også kan være. Det har sat jer på landkortet, roste von Oettingen forsamlingen, og så frem til, at han skulle videre ind i de to øvrige haller.

Udgangspunktet har været folkeskolens formålsparagraf, hvor det blandt andet hedder, at "folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre", og kommunens 19 skoler har haft fuldstændigt frie hænder i forhold til arbejdet.

Onsdag aften i Grænsehallerne var de så samlet igen. Ikke med et endeligt svar. For det findes ikke. Men med en masse gode bud på, hvad den danske folkeskole anno 2018 er ud over alt det, der kan måles, vejes og skrives i skemaer.

For præcis et år og tre måneder siden smed Aabenraa Kommunes skolevæsen det spørgsmål ud til over 1000 medarbejdere, skolebestyrelsesmedlemmer og politikere ved en stort anlagt konference i Sønderjyllandshallen.

Elever ville ud

Hos Hellevad Børnehus stod indskolings- og dansklærer Annette Jensen klar til at fortælle. Her havde man ladet forældre og elever kommet med input via et spørgeskema om, hvad de mente, der skulle til for at lave en bedre skole.

- Forældrene pegede på mere fællesskab og bevægelse, mens børnene gerne ville mere ud af skolen, forklarede Anette Jensen og viste, hvordan viserne på et hjemmelavet ur inddelt i farverne rød, gul og grøn blev flyttet i takt med, hvor mange minutters bevægelse eleverne havde haft:

- Der skal vi jo gerne op i det grønne felt hver dag. Vi har også været meget mere i skoven, end vi plejer at være, ligesom vi har taget imod de tilbud, kommunen har haft om at komme ud, for eksempel til billedskolen.

Sådan havde alle skolerne deres egen fortælling, og Hjordkær Skole er føre deres videre. Skolen har netop fået 10.000 kroner fra Åben Skole-puljen, så to af skolens lærere - Nina Hansen og Carsten Jacobsen - kan købes fri til at tage rundt på de andre skoler med deres "Den Levende Fortælling", hvor der er både eventyr og gys og gru.