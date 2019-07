Husker du?: Historien bag Pyjamasmordet

Det var her i Store Pottergade nummer 8 i Aabenraa, at Wael Amer blev slået ihjel natten mellem den 10. og 11. maj. Gerningsmanden kørte liget ud på marken ved kolonihaverne Haveforeningen Skovgård på Høje Kolstrup og begravede det. To måneder senere fandt hunden Inez det, da den fik lov til at løbe rundt uden snor og fulgte færten ud på marken, hvor en ræv havde gravet fødderne frem. Foto: Mette Christine Schulz