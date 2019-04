Husejere får op til 25.800 kroner for selv at håndtere regnvandet

Godt og vel 85 procent af husejerne i Kliplev får nu op til 25.800 kroner retur fra Arwos, hvis de sørger for nedsivningsanlæg på deres egen grund. Dermed skal regnvand fra tage og belægninger ikke længere ud i kloakken.

KLIPLEV: Beboerne i Kliplev får nu mulighed for at anlægge særlige blomsterbede eller græsplæner med nedsivningsanlæg, så de på den måde kan komme af med det regnvand, der lander på tage og flisebelagte indkørsler. Og de får oven i købet penge med fra Arwos til at betale for denne løsning.

Samtidig sparer Kliplev-borgerne de penge, som husejerne mange andre steder har måttet betale for at blive tilsluttet kloaksystemet, efter at Arwos har kloaksepareret.

Det lyder som ren win-win, og det er det også, hvis man spørger Søren Frederiksen fra Kliplev Lokalråd, der har hjulpet Arwos med at komme i dialog med borgerne.

- Vi er heldige, at vi bor et sted, hvor der er sand og grus i undergrunden, og hvor det derfor kan lade sig gøre at lade regnvandet sive ned i undergrunden, forklarer han.

Der skal mindre regnvand i kloakkerne i fremtiden, og derfor skal forsyningsselskabet Arwos gradvist separere kloakkerne, så regnvand ikke længere løber ud i rensningsanlæggene sammen med spildevandet.

Nu er turen kommet til Kliplev, men her betyder undergrunden, at husejerne har fået tilbudt en billigere løsning.

86 procent har sagt ja tak til selv at skaffe sig af med regnvandet. De kan nu få et tilskud på op til 25.800 kroner fra Arwos, fordi de nu træder ud af regnvandsforsyningen.

De penge vil for de fleste husejeres vedkommende dække udgifterne til at lave regnvandsbede eller andre foranstaltninger, der betyder, at regnvandet siver ned på deres egen grund.