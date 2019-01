Husejer i Ramsherred: Nu skal vi se noget handling

Aabenraa Kommune har i to år været i gang med at forberede en områdefornyelse af den nordlige del af gågadeområdet. Nu vil husejerne gerne se handling.

AABENRAA:- Vi er mange her i området, der har ideer og gerne vil nogle ting, men kommunen bruger tiden på at skrive og holde møder i stedet for at komme i gang.

Sådan lyder kritikken fra Mogens Bergendroff, der ejer den tidligere Matas og fotoforretning i Ramsherred. Han har investeret i sine ejendomme og sat huslejen ned, hvilket bevirker, at der nu kommer liv i begge butikslokaler. Men han kunne godt tænke sig, at kommunen også gik i gang med at forskønne området.

- Det er gået helt vildt langsomt med den områdefornyelse. Vi er mange, der gerne vil være med til at give området et løft, men det kræver, at der snart sker noget, vi kan se med vores øje. Indtil videre er det gået op i papirarbejde det hele, lyder det.

Jørgen Cornett, der driver Cornett Sko i Ramsherred, er enig.

- Jeg ville da ønske, at der var sket noget lidt tidligere, men det overrasker mig ikke, at det går så langsomt. Sådan er det, når kommunen er med i noget. Området har brug for en god makeover. Der er også mange af kunderne, der spørger, hvornår der mon sker noget, siger han.

- Der skal mere liv i gaden. I sidste ende er det jo vores levebrød, det handler om, påpeger han.