Ser lyst på fremtiden

Eurodan-huse er et familieejet typehusfirma, der gennem mere end 40 år har realiseret over 11.000 familiers husdrømme. Det forventer Thomas Dahl vil fortsætte.

- Fremtidsforskere har anslået, at der skal bygges 5500 parcelhuse om året, og markedet er faktisk lige under det niveau på nuværende tidspunkt. Derfor ser vi også lyst på fremtiden og forventer en moderat vækst det kommende år. Det er dog ikke et mål for os at fastholde den høje vækstrate, for vi skal sikre, at organisationen og kvaliteten i vores arbejde kan følge med, siger Thomas Dahl.

Direktøren for eurodan-huse kan også konstatere, at der er stor fokus på klimaet blandt virksomhedens kunder, og derfor er eurodan-huse opmærksom på, hvordan man kan imødekomme ønsket om grønne huse med smarte og meningsfyldte løsninger.

- I byggeprocessen har vi fokus på klimaet. Sammen med vores leverandører genbruger vi eksempelvis overskydende rockwool og porrebeton, ligesom vi netop har lavet en aftale om grøn el som byggestrøm, siger Thomas Dahl.