Hundredvis af elever flytter i nye lokaler

I september måned sidste år overtog Aabenraa Kommune UC Syds ejendom på Dronning Margrethes Vej, der blev brugt til at uddanne pædagoger og socialrådgivere. De bliver nu i stedet undervist på det nye UC Syd Campus Aabenraa, og det har åbnet op for, at 10. Aabenraa, ungdomsskolen og Ungeindsatsen kan flytte til større lokaler.

Det er en kendsgerning efter et møde i økonomiudvalget i Aabenraa Kommune, hvor der samtidig blev frigivet midler til istandsættelse af bygningen på Dronning Margrethes Vej.

Aabenraa: Hundredvis af elever fra 10. Aabenraa og Aabenraa Ungdomsskole kan efter sommerferien glæde sig til at skulle flytte fra Nygade til Dronning Margrethes Vej, hvor det tidligere pædagogseminarium fremover skal være deres base.

Bred enighed

Der var i økonomiudvalget bred enighed om, at det er en fornuftig plan at flytte 10. Aabenraa, ungdomsskolen og Ungeindsatsen, der tilbyder en koordineret sagsbehandling og hjælp til unge, ned i lokalerne på Dronning Margrethes Vej, og de nye brugere forventes at kunne flytte ind i august i år.

Det betyder, at der hurtigst muligt skal igangsættes en større istandsættelse af bygningen, og det er der i investeringsoversigten for 2017-2021 afsat 13,8 millioner til. Det drejer sig primært om myndighedskrav og brugerønsker i forbindelse med den nye brug af bygningen. Det betyder, at der blandt andet skal ændres på ruminddelingen, etableres nye IT-netværk og alarmanlæg, og så skal enkelte gulvbelægninger også skiftes ud.

Viceborgmester Ejler Schütt (DF) synes, at skoleflytningen fra Nygade til Dronning Margrethes Vej er en rigtig god løsning, men det er endnu for tidligt at sige, hvad der skal ske med lokalerne på Nygade, når eleverne forlader dem efter sommerferien.

- Det er endnu uvist, hvad der skal ske med bygningen i Nygade, siger Ejler Schütt.