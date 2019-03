Hundeskov ramt af tyveri: Det er super frækt

Torp: Omkring 50 hunde og deres ejere var i midten af februar i år med til at indvie en ny hundeskov i Torp Plantage, der ligger mellem Aabenraa og Tinglev. Siden er hundeskoven ifølge Esben Wendland, der er skovfoged hos Naturstyrelsen, blevet en stor succes, men der er kommet skår i glæden.

- Jeg blev tirsdag gjort opmærksom på, at to ud af tre klaplåger er forsvundet, og det er vi selvfølgelig smadder ærgerlige over. Når lågerne er væk, går lidt af idéen med en hundeskov også væk, siger Esben Wendland.

Klaplågerne koster omkring 4000 kroner stykket, og de er nødvendige, for at hundeejerne kan slippe deres hunde løs, så de ikke løber ud på vejen. Samtidig sørger de også for, at der ikke kan komme vildt ind i hundeskoven.