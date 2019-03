Hun får musikken til at spille i Nygadehuset

Bitten Lehmann-Poulsen har forvandlet Nygadehuset fra aktivitetshus til kulturhus. Hun begyndte som leder for 12 år siden, og hun hører næsten altid musik - blandt andet under transporttiden på to en halv time hver arbejdsdag.

Mange flytter, når de får nyt job langt væk fra deres oprindelige bopæl. Det gjorde Bitten Lehmann-Poulsen, hendes mand og parrets dengang to små børn også, da hun blev leder af Nygadehuset for 12 år siden. Efter kort tid flyttede familien imidlertid tilbage til Østjylland - nærmere bestemt til Skanderborg - men Bitten beholdt sit job som leder af Nygadehuset, som hun 1. april i år har haft i 12 år. - Vi har en del af vores personlige netværk i Aarhus, så det er grunden til valget af vores bopæl. Min mand arbejder i Kolding, men vi ser det ikke som noget problem, at vi skal køre langt for at komme på arbejde, slår Bitten Lehmann-Poulsen fast. Hun benytter selv de lange køreture til at lytte til musik, hvilket både er hendes store hobby og en stor del af hendes arbejde. Det er nemlig Bitten Lehmann-Poulsens store fortjeneste, at Nygadehuset har udviklet sig til et sted for intime koncerter, som trækker publikum til langvejs fra. - Da jeg kom hertil for 12 år siden, var Nygadehuset et aktivitetshus. Nu er det et kulturhus, siger Bitten Lehmann-Poulsen om den udvikling, som huset har gennemgået under hendes tid ved roret.

Bitten og Nygadehuset Bitten Lehmann-Poulsen er 47 år, gift og har to børn på 14 og 17 år. Familien bor i Skanderborg.Den 1. april i år er det 12 år siden, hun blev leder af Nygadehuset i Aabenraa.



Hun går til festivaler og koncerter. Blandt hendes favoritbands er Madrugada fra Norge, som spiller alternativ rock, samt tyske grupper inden for flere genrer.



Nygadehuset er et kommunalt aktivitets- og kulturhus, som ligger i den gamle Nygade Skole i Aabenraa.



Huset har værksteder inden for glas, keramik, maleri og sten.



Hver tirsdag er der fællesspisning i Nygadehuset.



Desuden er der med jævne mellemrum koncerter og andre arrangementer i huset.

Foto: Timo Battefeld Bitten Lehmann-Poulsen på pladsen uden for Nygadehuset. Den er er indrettet smukt med bænke, terrasser samt buske og blomster. Foto: Timo Battefeld

Gæster henter stole Hun slår meget på, at alle skal kunne sidde ned til koncerterne, og derfor bliver der kun solgt 100 billetter per koncert. Hvis tilhørerne stod op, kunne der være 150 i salen. - Nogle musikere vil helst optræde for et stående publikum, fordi de mener, at det giver en bedre stemning. Men det ender gerne med, at jeg får det som jeg vil have det, og i øvrigt henter flere af tilskuerne selv stole ind i salen, hvis de ikke er sat op, siger Bitten Lehmann-Poulsen. Da hun begyndte i Nygadehuset, satte hun en række børneaktiviteter i gang. Blandt andet fordi hun kunne tage sine egne to små børn med, og "så var vi da tre", som hun siger. Men der kom naturligvis mange flere, og dermed fik hun et godt afsæt til at få endnu flere lokale og udenbys brugere og gæster til Nygadehuset. For eksempel til koncerterne, der som regel er udsolgte. - Jeg går til en del festivaler for at lytte til, hvad der er oppe i tiden, for det skifter jævnligt, siger Bitten Lehmann-Poulsen, som i år skal til festivaler i Roskilde, Neumünster og Heartland-festivalen på Egeskov Slot. Sidstnævnte sted arbejder hun også som frivillig hjælper.

Foto: Timo Battefeld Nygadehusets areal er på 2000 kvadratmeter, og ifølge hjemmesiden besøges huset af cirka 45.000 brugere og gæster per år. Foto: Timo Battefeld

En del af biblioteket Bitten Lehmann-Poulsen er på Nygadehuset del af en lille medarbejderstab på 4,1 årsværk. Men set i en større sammenhæng er de flere, fordi Nygadehuset nu hører ind under Aabenraa Bibliotek. - Så der er en del administrative opgaver, som vi får klaret via biblioteket nu, siger Bitten Lehmann-Poulsen. Men de lønnede medarbejdere gør det ikke alene - langt fra. For Nygadehuset har også glæde af cirka 40 frivillige hjælpere, som blandt andet hjælper ved koncerter og i husets værksteder. - Det er mennesker, som brænder for det de laver, og de føler et medejerskab til huset. Det er et fantastisk supplement at have til de lønnede medarbejdere, siger Bitten Lehmann-Poulsen. Hun trives i sit job og har ikke lyst til andet lige nu. Men man ved jo aldrig, som hun siger om sin arbejdsmæssige fremtid, for selv om hun har det godt, hvor hun er, kan der jo dukke noget andet op.

Foto: Timo Battefeld Bitten Lehmann-Poulsens arbejdsdage er aldrig ens, og det er arbejdstiderne heller ikke. Nogle gange har hun først fyraften ved midnatstid. Foto: Timo Battefeld