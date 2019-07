Hul i historien lukket: Anglerne tog deres døde med hjem

Et pænt stykke over 100 mandeår har Museum Sønderjylland brugt på udgravningerne i Kassø, og det har været nødvendigt at hente ekstra mandskab som Lasse Andersen og Jakob Fink her ind. - Det svarer jo til tre-fire livsværk, og i forhold til de udgravninger, vi plejer at lave, er alt her multipliceret med 100, forklarer museumsinspektør Per Ethelberg. Arkivfoto: Claus Thorsted