Hr. Skæg: - De er mega seje, de børn i Aabenraa

Lørdag var Hr. Skæg i Aabenraa for første gang. Her mødte han en masse engagerede børn, som både kunne regne, synge hele alfabetet og tale tysk og engelsk.

Det var Hr. Skæg alias Mikkel Lomborgs idé, at Liv skulle komme op på scenen. Sidst de sås, viste hun ham et trylletrick, hun havde lært på cirkusskole i Agerskov, og det synes Mikkel Lomborg, at Liv skulle vise på scenen i Aabenraa.

- Jeg lærte Mikkel at kende, da min mormor for syv år siden lavede en Hr. Skæg bamse, som min mor lagde et billede af på Facebook. Det så Hr. Skæg, og han skrev, om vi skulle i Cirkus Summarum, for han ville gerne se bamsen, og siden har vi været venner, fortalte Liv Vilde efter sin sceneoptræden.

Aabenraa: Hun har kendt Hr. Skæg, siden hun var to år gammel, og for hende er han bare Mikkel.

Intimt i hal 3

Det var ikke kun første gang, at den populære børnevært fra DR Ramasjang besøgte byen. Det var også første gang, at Arena Aabenraa skulle danne rammen om et show, og medarrangør Morten Vilhelm fra Gazzværket var godt tilfreds med, hvordan det løb af stablen.

- Vi delte hal 3 op, så det blev mere intimt, og det synes jeg lykkedes. Dem, der ville sidde på gulvet foran scenen kunne det, og de andre kunne sidde på tribunen. Det gode ved at holde et så stort arrangement her er, at der er ikke nogen kø, og det er nemt at parkere. Det flyder bare, sagde Morten Vilhelm, som arrangerede showet sammen med Arena Aabenraa og Aabenraa Bibliotekerne.

Hr. Skæg var taget til Aabenraa sammen med sin gode ven Vinter, fordi han havde læst, at de klogeste børn i Danmark bor i Aabenraa. Og børnene fik rig lejlighed til at vise, hvor kloge de er, for der blev både talt om bogstaver og tal, snakket tysk og engelsk og ikke mindst grinet, danset og sunget lørdag eftermiddag i Arena Aabenraa.