Hollandsk kvinde er ny næstformand for sønderjyske landmænd

Lendemark: En enig LandboSyd-bestyrelse har peget på 51-årige Ingrid van den Hengel fra Lendemark ved Bylderup-Bov som ny næstformand. Hun afløser Torben Lei, Ø. Snogbæk ved Sønderborg, som ikke ønskede genvalg.

Ingrid van den Hengel er kendt for et stort engagement og klare holdninger. Hun er født i Holland, har en teknisk uddannelse som landbrugsingeniør og har blandt andet arbejdet som kommunikationsmedarbejder i en landboforening og i et mejeriselskab.

Hun kom som ung til Danmark, hvor hun købte gården i Lendemark. For at få det grønne bevis tog hun modul 3 uddannelsen på Gråsten Landbrugsskole. Hun har siden fortalt, at netop opholdet på landbrugsskolen var en god indgang til det danske samfund.

I dag driver Ingrid van den Hengel ejendommen med 140 malkekøer sammen med ansatte - en elev og en flexmedarbejder. Jorden er forpagtet ud - med en aftale om levering af foder.

Hun er opvokset med sortbrogede malkekøer. Hendes brødre og fætre er landmænd, og det faldt hende helt naturligt at tage en landbrugsuddannelse.