Høstfest bliver til Løvfaldsfest

Fårhus: Den traditionelle høstfest i Fårhus har skiftet navn til Løvfaldsfest, og nye initiativer skal gøre festen interessant for det brede publikum.

Aktuelt har det resulteret i, at der er engageret et toporkester, "4FUN", der vil vil sørge for livemusik helt i top, og en entrépris inklusive en lækker menu gør, at alle kan være med.

Når man er i stand til at samle og tilmelde et bord på ti personer, så vanker der en gratis øl til hele bordet.

Festen afvikles lørdag 20 oktober kl. 18. 30. Det er en komité for "Høstfest i Fårhus", der står for det, der nu hedder Løvfaldsfest.

