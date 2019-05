Det grå gulds betydning fortæller provst Anders Bonde humoristisk om under titlen: Er der noget at grine af, når vi bliver gamle?

Ud og sejle

Henning Morgen fra rederiet Mærsk Møller kommer og fortæller om: Nyttig virksomhed - Danmark og verden. Og der bliver en særlig mulighed for at komme ud at sejle med Aalborg-jollen og Limfordsjægten, som det Maritime Kalvø står for.

Andre foredragsholdere i ugens løb er Kaj Mogensen om H.C. Andersen, højskolelærer Niels Trodborg med sangfortælling, Kasper Bro fra Århus Universitet om sin bog: Jesus: Hvorfor skulle en jødisk håndværker fra "Udkants-Palæstina" overhovedet op på korset?

Og kunsten er også repræsenteret med Peter Martensen, der blandt andet har malet musikeren Peter Bastian og biskop Henrik Wigh-Poulsen.

Tilmelding kan finde sted fra 15. maj via hjemmesiden: www.hojskoledage.dk