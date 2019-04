Højskole bliver bæredygtig

Det bæredygtige fokus bliver, udover en række korte kurser, også tilbudt som linje på højskolens lange kurser til efteråret. På den nye linje kan man både have fokus på en studieforberedende retning eller for dem, der senere i livet ønsker en ny tilgang til hverdagen og arbejdslivet, et fokus på bæredygtigt iværksætteri og livstil.

Stop med at slå græs

Havekurserne, som er ugekurser fordelt i maj og juni, tager udgangspunkt i kursistens egne ressourcer. Man kan altså være med, uanset om man har en vindueskarm, altan, fælleshave, kolonihave eller en stor baghave. De tre havekurser fokuserer alle på en mere bæredygtig type have end den klassiske store grønne græsplæne.

- Når vi vælger at indrette og designe vores haver ud fra en unaturlig tese om, at det bare skal være pænt, så dræber vi simpelthen alle mulighederne for, at dyr og vilde planter kan overleve. Samtidig er denne form for have dyr for klimakontoen. Hvis vi i stedet bruger haven til at gøre os mere selvforsynende med mad, giver plads til naturen, og tænker på klimaet i havebruget, kan vi alle pludselig gøre en forskel, med selv den lidt plads vi nu engang har, siger Katrine Turner.