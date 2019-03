Højlunds Forsamlingshus på Folkehjem: Flemming Jensen styrer debat mellem politikere

Aabenraa: Der er lagt op til en god gang "Højlunds Forsamlingshus", når AOF Syd står bag et valgmøde på Folkehjem i Aabenraa. Det bliver med skuespiller Flemming Jensen som "Højlund". Han skal sørge for en sober og fornøjelig tone og budskaber leveret ansigt til ansigt, og han skal sikre, at forskellighed betragtes som en berigelse.

Flemming Jensen vil indlede med 20 muntre minutter om politik. Om tendenser i tiden, som den ser ud i forbindelse med folketingsvalget. Kort sagt det nogle i dag ville kalde stand-up med speciale nord for livremmen. Det bliver med andre ord lattermildhed for folk, der læser aviser, som AOF Syd skriver i en pressemeddelelse.

Derefter indtager Flemming Jensen rollen som kommenterende ordstyrer, når man møder politikerne Jesper Petersen (S) og Ellen Trane Nørby (V).

Efter de indledende runder vil der være plads til spørgsmål og debat med publikum.

Tilmelding skal ske på syd.aof.dk eller i døren. Der kan købes drikkevarer.

Arrangøren AOF Syd er en almen uddannelsesinstitution stiftet i 1983 som oplysende forening af fagforeninger i Sønderjylland.