Høje brag var et tilløbsstykke

AABENRAA: Den talstærke forsamling hoppede kollektivt et lille stykke over jordhøjde, da den første af de nye kanoner i anlægget overfor rådhuset i Aabenraa blev fyret af.

Der er etableret et kanonlaug, som skal fyre kanonerne af ved festlige lejligheder - som for eksempel kongelige besøg, sejlsportsstævner og kommunens nytårskur.Det nye laug består af seks mænd, som er forsynet med uniformer som dem, den danske hær brugte i 1807. Det er dog kun to af kanonerne, der kan fyres af. De to andre er ikke boret ud, og de forholder sig derfor helt tavse.

Efter at England stak af med den danske flåde i 1807 mente den daværende kronprins Frederik, at landet burde forsvares på anden vis, og der blev derfor etableret kanonbatterier i en række byer - heriblandt Aabenraa.

Her gav brassbandet en lille koncert, og bagefter var der tid til taler og varme tak. Ikke mindst til Gunnar Pedersen, som i sin tid fik ideen til at genskabe det gamle kanonbatteri.

Velkomst

Formanden for Byhistorisk Forening, Svend Nielsen, benyttede lejligheden til at minde borgmester Thomas Andresen om, at kanonbatteriet gerne må blive nabo til en ny en ankomstplads, hvor turister, der kommer sydfra, kan stoppe op, og orientere sig om, hvad byen har at byde på, og samtidig få et glimt af historien.

Sådan en ankomstplads står på kommunens liste over langsigtede investeringer, men der er ikke fundet penge til den endnu.

Borgmester Thomas Andresen fik også ordet, og røbede, at han ikke har opgivet at finde en placering til kunstværket telemuren, der har stået i depot i en årrække.

- Jeg kunne godt tænke mig telemuren stå her i anlægget og skabe lidt læ. Nu må vi se, hvordan det "skralder af", sagde borgmesteren med et godt, sønderjysk udtryk.