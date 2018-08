Hobbybutik er en succes: Øl-specialisten Heinrich udvider sin butik

Hjordkær: Det er kun et år siden, at 45-årige Heinrich Loff slog dørene op til sin hobbyforretning Smagen er Øl i Hjordkær i en lille ombygget garage på 10 kvadratmeter med et udvalg på godt 100 specialøl. For nylig er han, kæresten og Smagen af Øl flyttet til et større hus i Hjordkær, for interessen for specialbutikken har været så stor, at Heinrich gerne ville have mere plads.

- Jeg havde slet ikke regnet med at være på det stadie, fordi det er stadig en hobbybutik, men interessen vokser, kan jeg mærke. Der kommer kunder fra Als, Møgeltønder, Kolding og selvfølgelig fra lokalområde, og der bliver købt ind, når de er her, siger Heinrich Loff.

Omkring 280 øl er der lige nu i den nye butik på 35 kvadratmeter, men øl-specialisten forventer, at han kommer op på at have et udvalg på 500-600 øl inden for de næste fem år.

- Jeg tror, at trenden med øl fortsætter i mange år frem i tiden. Sidste år kom er 1622 nye øl, så der er en stor udvikling i gang, og samtidig er der også rigtig mange kvinder, som drikker øl i dag. Mellem 25 og 30 procent af mine kunder er kvinder. Det havde jeg ikke forventet. Og det er ikke kun frugtøl, de køber. Det er også mørke stout og ipa-øl, fortæller han.