Hjordkær: Bjarke Markussen er i gang med at finde en lejlighed. For der er lidt langt at pendle for Hjordkær Skoles nye leder.

Det er nemlig på Læsø, Aabenraa Kommune har fundet afløseren for Lene Krabbe, der i februar sagde farvel efter 11 år på posten.

- Hjordkær er et spændende samfund med et spændende skolemiljø, og jeg synes, jeg kan levere det, skolen har brug for - økonomi og inklusion, siger den 44-årige Bjarke Markussen, der har ti års erfaring som skoleleder fra først to små landsbyskoler i Thisted Kommune og siden på Læsø.

De seneste to år har han dog arbejdet som selvstændig med konfliktløsning, projektledelse og som mentor og coach.

- Men det blev lidt for kedeligt, og det kunne min kæreste mærke på mig. Så hun sagde, jeg skulle se at finde mig et nyt skolelederjob, "for ellers bliver jeg vanvittig", fortæller han.