Aabenraa: Menneskehjernen er både finurlig og fantastisk. Og så er den så kompliceret, at den nogle gange kan være svær at forstå.

Torsdag 9. maj kl. 10 til 11 fortæller læge og hjerneforsker Ellen Garde på biblioteket i Aabenraa, hvad man selv kan gøre for sin egen hjerne for at styrke og passe godt på den.

Ellen Garde har arbejdet med forskning i hjernen i mange år og vil fortælle om den nyeste forskning på området, så man kan blive klogere på, hvordan livet sætter sine spor i hjernen, hvor påvirkelig den er, og hvad man selv kan gøre ved det.

Og hvorfor din hjerne vil elske dig for at dyrke motion og udfordre den ved at foretage svære valg.

Til daglig arbejder Ellen Garde som lektor ved Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet. Her arbejder hun blandt andet med højopløselige MR-scanninger fra 450 danskere for at blive klogere på, hvordan hjernen bliver påvirket af de valg, vi foretager i hverdagen.

Det er gratis at overvære foredraget, men man skal melde sig til på aabenraabib.dk.