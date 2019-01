Hjemmetyveri hos ældre dame ved højlys dag

Aabenraa: Klokken 15.40 mandag eftermiddag kunne en dame sidst i 70'erne pludselig høre lyde i sin lejlighed, der ligger på gågaden i Aabenraa, som ikke burde være der.

Det viser sig, at hun har ret, for da hun går ud i gangen, ser hun en mand, der bestemt ikke har noget at gøre i lejligheden.

Manden stikker af, da han finder ud af, at der er nogen hjemme, men inden da er det lykkedes ham at stjæle nogle smykker. Tyven og den ældre dame er ikke i fysisk kontakt med hinanden, og derfor betegner politiet det som et hjemmetyveri.

Manden beskrives som værende omkring 180 centimeter høj, har mørkt hår, og han var iført en strikhue og en grå eller brun jakke.