Hjemmeplejen flytter: Medarbejdere frygter trafikkaos

- Så hvis vi skal parkere for langt væk, får det stor indvirkning på, hvor lang tid vi bruger på at komme rundt, siger fællestillidsmanden.

- Vi ved godt, at arbejdspladsen ikke skal stille parkeringspladser til rådighed i den forbindelse, men flere af os bruger vores egne biler til at køre ud til borgerne, siger fællestillidsmand Heidi Hald.

- Vi vil komme med nogle løsningsmodeller i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. De er primært bekymret for, om der er parkeringspladser nok til deres egne biler i området. Dem er der rigeligt af, vi skal bare sikre os, at der også er nogen til rådighed, når de kommer, siger borgmesteren.

- Vi ser jo helst, at trafikken kommer til at glide, og at vi ikke bliver til gene for vores naboer i området, siger Heidi Hald.

Tager hånd om bekymring

Der er i forvejen udarbejdet en analyse over parkeringsforholdene i Aabenraa. Den vil der blive taget udgangspunkt i, når der nu skal arbejdes videre.

- Vi skal selvfølgelig have kigget på, hvordan vi får taget hånd om deres bekymring, siger Thomas Andresen.

Fællestillidsmand Heidi Hald understreger, at medarbejderne er positive med hensyn til selve bygningen.

- Overordnet set har vi ønsket at få bedre lokaler, end dem vi har nu, og det kan virkelig kun blive bedre. Jeg har selv været inde og se dem i Nygade på eget initiativ, og de så ud til at være gode, store og lyse rum. Det er noget af det, vi efterspørger i forhold til et godt arbejdsmiljø, siger hun.

I forbindelse med indflytning vil der være behov for at tilpasse bygningerne til brug for hjemmeplejens og sygeplejens formål. Her bemærker forvaltningen, at inddragelse af medarbejderne er en grundlæggende forudsætning.