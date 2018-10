Hjemmeplejen får ny adresse: 120 medarbejdere flyttes midt ind i byen

Politikerne har sagt god for, at hjemme- og sygeplejens afdeling nord flytter fra lejede lokaler i H.P. Hanssens Gade til det tidligere 10. klassecenter i Nygade. Kommunen vil undgå lejeudgifter, når der er tomme kommunale bygninger, der kan bruges.

- Derfor kan man sige, at den leje, vi sparer hvert år, finansierer ombygningen inden for cirka ni år, siger kommunaldirektør Tom Ahmt.

- Så det er en del af en hensigtsmæssighed om ikke at have tomme kommunale kvadratmeter stående, mens vi samtidig er ude og leje andre steder, siger Thomas Andresen.

- Så nu kan vi officielt gå i gang med at lave ny lokalplan, som der skal til, for at vi må tage komplekset i brug. Det har stået tomt, siden 10. Klasse og ungdomsskolen flyttede ud, så der er tale om en bevidst udnyttelse af egne bygninger til egne formål, siger borgmester Thomas Andresen (V).

Politiet flytter

Med til historien hører, at Syd- og Sønderjyllands Politi for et par uger siden annoncerede, at det flytter betjente og administrativt personale til H.P. Hanssens Gade fra den gamle politigård på Haderslevvej.

- Så også i den forbindelse giver flytningen af hjemme- og sygeplejen rigtig god mening. Det betyder ikke, at vi er pressede med at blive færdige, for ombygningen i forbindelse med flytningen tager den tid, det skal tage. Men vi er også opmærksomme på, at der er en udlejer, som gerne vil udleje de tomme bygninger, vi efterlader, og at vi er ekstremt interesserede i, at politiet forbliver i Aabenraa, siger borgmesteren.

Områdeleder i hjemmeplejen, Birgit Møller Johannsen, er positiv.

- Det er nogle fantastiske lokaler, så det er sådan set det, vi tænker. Der er ikke umiddelbart nogen bekymringer, siger hun.

Kommunen forventer, at indflytning kan ske sidst i 2019 eller i begyndelsen af 2020.