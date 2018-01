Hjemmeholdet vandt på forrygende første halvleg

AABENRAA: Efter den meget snævre sejr over Horsens for en uge siden, var der kommet helt andre boller på suppen, da SønderjyskEs kvinder i første division spillede for sit hjemmepublikum i Arena Aabenraa lørdag.

Det blev til en sejr på 30-21, og stillingen 17-7 ved pausen antyder, at det især var i første halvleg, det rigtigt kørte for Sønderjyderne.

- Første halvleg var noget af det bedste håndbold vi har spillet overhovedet. Forsvaret stod godt og alt fungerede i angrebet. Jeg tror, vi var foran med 5-0, inden Ringsted overhovedet fik scoret, lød det fra Olivera Kecman efter dysten mod sjællænderne.

I forvejen havde hun stillet krav til sine målmænd om at få bolden rigtigt hurtigt i spil efter modstanderens scoringsforsøg, og det lykkedes. Claudia Rompen kom oven i købet selv på scoringslisten med et enkelt mål.

- Vi fik rigtigt mange kontramål. Vi spillede som et kollektiv i angrebet og holdt et fantastisk niveau i hele første halvleg, lød det fra en meget tilfreds træner.

Det høje niveau fortsatte ikke på helt samme måde efter pausen, men Olivera Kecman er alligevel tilfreds.

Ringsted satte ind med en ny forsvarsopstilling, men den store føring fra første halvleg gjorde, at hjemmeholdet kunne eksperimentere lidt.

- Jeg fik mulighed for at få flere spillere på banen for at få dem spillet ind på holdet, og det blev også en rigtig god anden halvleg, konkluderer SønderjyskEs træner.