Hjemløse i Sønderjylland kigger ind i en kold vinter: Nødherberg står til at lukke

Den konservative Jan Riber Jakobsen mener, at de øvrige sønderjyske kommuner bør støtte op om et fælles nødherberg til hjemløse i vintermånederne. Socialudvalgsformand Karsten Meyer Olesen (S) forsøger at få reglerne ændret.

Jan Riber vil også henvende sig til sine partifæller i de øvrige sønderjyske kommuner for at få deres opbakning til et fælles nødherberg.

- Jeg vil gerne agitere for, at det tages op i det sønderjyske koordinationsudvalg. Det er ikke godt, hvis vi ikke har et tilbud til de hjemløse i Sønderjylland til vinter, siger han.

Det stikker en kæp i hjulet for Blå Kors i Aabenraa, hvor der kun er ti pladser, og hvor det har været svært at skaffe tilstrækkeligt med frivillige til at løse opgaven.

Blå Kors i Aabenraa har drevet et herberg de seneste vintre og fået tilskud til det fra Socialstyrelsen. Men nye regler betyder, at dette tilskud ikke må bruges til lønninger, hvis nødherberget har under 20 pladser.

Aabenraa Kommune giver i forvejen et tilskud til aktiviteterne i Den Blå Oases værested i Aabenraa, men socialudvalgsformand Karsten Meyer Olesen mener ikke, Aabenraa kan løfte opgaven alene, hvis der skal gives yderligere et tilskud for at give Blå Kors for mulighed for at drive et nødherberg.

Brev til ministeren

Aabenraa Kommunes socialudvalgsformand Karsten Meyer Olesen har faktisk allerede luftet tanken om et fælles sønderjysk nødherberg. Det skete, da han fik lov at præsentere problemet på et sønderjysk borgmestermøde for nylig.

- Det er muligt, at det er den vej, vi skal gå, men det tager tid, at få opbakning til et fælles sønderjysk nødherberg, siger Meyer Olesen, som i mellemtiden har skrevet til sin partifælle, socialdemokraten Astrid Krag, der er socialminister.

- I resten af landet er det staten, der betaler for nødherberg, og det bør det naturligvis også være i Sønderjylland, siger socialudvalgsformanden, som har svært ved at se logikken i, at tilskuddet ikke må bruges til lønudgifter medmindre, der er er mindst 20 pladser i nødherberget.

Karsten Meyer Olesen er dog glad for, at Jan Riber Jakobsen interesserer sig for sagen.

- Al ære og respekt for, at Jan har blik for det her, siger han.