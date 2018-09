Hjælp til flygtninge: Janni rejser til Libanon

19-årige Janni Moldt skifter inden længe skolebøgerne i Aabenraa ud med et besøg i Mellemøsten. Her skal hun med egne øjne se, hvordan Røde Kors' hjælpearbejde foregår og møde syriske flygtninge i Libanon.

Mens hele gymnasiet dyster om en koncert, hvis de dækker mere end 50 indsamlingsruter, handler det for Janni Moshage Moldt også om med egne øjne se, hvilken effekt arbejdet som frivillig gør ude i den virkelige verden og se nogle af de projekter, som indsamlingen i år kommer til at gå til.

Lige nu knokler hun for at skaffe gymnasieindsamlere til Røde Kors-indsamlingen, der i år blandt andet støtter syriske flygtninge. Og så er hun blandt syv ambassadører, der er valgt til at rejse med Røde Kors til Libanon. Hun sætter kursen mod Libanon søndag 9. september og kommer hjem igen onsdag 12. september

Aabenraa: Janni Moshage Moldt går i 3.g på Aabenraa Statsskole. Ud over lektier, arbejde på det lokale sygehus og frivillig i en genbrugsbutik bruger hun også meget tid som Røde Kors-ambassadør.

Janni: Vigtigt at hjælpe det, vi kan

- Jeg har netop valgt at være frivillig ambassadør, da jeg synes, det er uhyre vigtigt, at vi herhjemme hjælper alt det, vi kan, netop fordi vi har ressourcerne til det, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg synes også, det er vigtigt, at unge mennesker allerede nu lærer, hvor vigtigt det er, at ens verden nogle gange er nødt til at række længere end vore egne fire vægge.

- Jeg glæder mig til at møde Libanons Røde Kors-team og se den måde, de arbejder på i Libanon. Derudover glæder jeg mig bare til at kunne opleve noget, som de fleste ikke får lov til at opleve i en alder af blot 19 år, fortæller hun.

Derudover skal ambassadørerne også se sundhedsklinikker og møde unge frivillige, der hjælper i Libanon.

Med besøget får Janni Moshage Moldt mulighed for at se, hvad gymnasieelevernes indsamling rent faktisk betyder for mennesker ude i verden. exp