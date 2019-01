Brødrene mente, det ikke var forsvarligt og protesterede over for både sygehus og kommune.

Det har været en frustrerende jul og nytår for brødrene, efter at deres mor faldt og brækkede hoften og det ene håndled den 21. december. Hun blev indlagt og opereret, men efter jul fik brødrene via sygehuset besked om, at deres mor skulle sendes tilbage til sin egen lejlighed i Jernbanegade, hvor hun bor alene.

- Det er vi selvfølgelig glade for. Nu er der mere ro på, for nu ved vi, hvad der skal ske, siger Gunnar Lauritzen, som dog stadig undrer sig over, hvorfor Aabenraa Kommune ikke har inddraget de pårørende i beslutningerne.

Torsdag formiddag fik de at vide, at hun kan komme ind på Plejecenter Rise den 1. februar, og torsdag eftermiddag blev moren udskrevet fra sygehuset til en midlertidig plads på kommunens genoptræningscenter i Rødekro.

Familien mener ikke, at det er forsvarligt at lade 93-årige Amalie Lauritzen være alene i eget hjem.Hun brækkede hoften og et håndled før jul, og er derudover dement, og har svært ved både at høre og se. Hun er ikke i stand til selv at tilkalde hjælp via et nødkald.

Møde med kommunen

Deres protester førte til, at de fredag var til møde med kommunens visitationsafdeling for at drøfte forløbet.

- Vi blev først inddraget, da kommunen skulle ind i lejligheden for at måle op til en plejeseng. Jeg spurgte på mødet, hvorfor vi ikke var blevet kontaktet før og fik at vide, at der ikke står noget i kommunens procedure om, at de pårørende skal inddrages af kommunen. Vi skal åbenbart kun have besked via sygehuset.

- Vi er ikke med i beslutningen om, hvorvidt det er forsvarligt at sende hende hjem. Vi bliver først inddraget, da der skal en plejeseng hjem i hendes lejlighed. Det mener jeg er rablende sindssygt, siger Gunnar Lauritzen.

Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for kommunens socialudvalg, fortæller, at der kort før jul blev vedtaget en ny pårørendepolitik på ældre handicap-området, hvor der står, at kommunen ønsker at inddrage de pårørende.

- Det er muligt, at det endnu ikke er slået igennem i den procedure, medarbejderne følger, siger han.

- Jeg er ikke klar over, hvad der præcis er foregået i denne sag, men det er selvfølgelig trist, hvis de pårørende ikke føler sig inddraget, fastslår han.