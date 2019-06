Historiske racerbiler indtager Padborg Park

Padborg: En speciel gruppe biler er i fokus, når Sommerløbet, som køres i weekenden, afvikles på Padborg Park.

Det er de historiske biler, som kommer til at dominere programmet.

Seks af de i alt otte bilklasser, der er på programmet, er nemlig udskrevet for racerbiler, hvor der er krav til minimumsalderen for dem.

Fire af de historiske klasser er såkaldte årgangsklasser, hvor den ældste dækker biler, som blev bygget i perioden fra anden verdenskrig til og med 1965. Feltet kommer her til blandt andet at bestå af et par rundryggede Volvo 544-modeller, mens også rendyrkede sportsvogne som Ford GT40 og Marcus 1800 GT er med.

Der er også to klasser for historiske biler bygget i perioden 1966-1971, mens klassen for de yngste af de ældste biler spænder fra 1972 til 1990.

Der er ligeledes såvel formelbiler som moderne nyklassikere på programmet. I feltet for historiske formelbiler kan man opleve ægte racerbiler i stil med dem, som huserede på de danske racerbaner i 70'erne og 80'erne, mens youngtimer-klassen kommer til at præsentere godt, gedigent race med biler, som endnu ikke er helt gamle.

Her er der et simpelt krav om, at en bilmodel må være med, hvis produktionen af den begyndte for mindst 15 år siden, så her vil der være masser af biler, publikum kan nikke genkendende til.

Alle løbene køres lørdag eftermiddag og hele søndagen. For de historiske klasser gælder det, at de hver skal køre tre løb - et lørdag og to søndag - mens motorcyklerne afvikler sine to løb lørdag.