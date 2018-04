Historisk villa til salg: Nu skal kommunen vurdere bud

Sagen om Villa Frida, som ejendommen fra 1904 hedder, har kostet Aabenraa Kommune knap 1,3 millioner kroner. Nu skal en del af de penge gerne komme retur til kommunekassen via et salg. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

Mandag var sidste frist for at komme med bud på Bjerggade 1. Der går mindst en måned, før et endeligt salg er på plads.

Aabenraa: Nybolig Aabenraa kunne melde om stor interesse, da den historiske ejendom Bjerggade 1 i Aabenraa blev sat til salg i begyndelsen af marts. Nu er sidste frist for at byde på den over 100 år gamle villa, som skibsreder Friedrich Clausen opførte i 1904, og som Aabenraa Kommune blev tvunget til at overtage efter en årelang strid med den tidligere ejer, så udløbet. Hvor mange bud det er endt med, holder Aabenraa Kommune dog tæt ind til kroppen. Som ved alle øvrige handler med kommunal ejendom bliver der først offentliggjort noget, når tingene er faldet endeligt på plads. Derfor kan Jeanette Fabricius Hartig, der sidder med sagen i kommunens grundsalgsafdeling, ikke fortælle andet end, at der er kommet bud ind, og at "det ser positivt ud".