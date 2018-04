Historisk podekursus for frugt-nørder

AABENRAA: Museum Oldemorstoft var vært for et podekursus lørdag 7. april.

Her blev de ti tilmeldte kursister oplært i den ædle kunst at lave små nye frugttræer. Foruden at få en frygtelig masse teori og viden med sig, kunne man lave sit eget lille træ af særlige sønderjyske sorter, som Oldemorstoft har genfundet i forbindelse med en undersøgelse af mere end 100 sønderjyske frugthaver over de seneste to år.

Rent frugthistorisk adskiller Sønderjylland sig fra den øvrige del af landet. For godt 100 år siden, blev der lavet en større registrering af det, der betegnes som "de gamle danske frugtsorter". Men af gode grunde stod Sønderjylland uden for dette registreringsarbejde. Derfor baserer det frugthistoriske arbejde i det sønderjyske sig på frugtkender Claus Matthiesen. Han var født i Ulkebøl i 1841 og beskrev en række sorter, der var opstået i Sønderjylland helt tilbage i 1700-tallet, men disse sorter har ikke været indsamlet og bevaret.

Det har Oldemorstoft arbejdet målrettet med at sikre, og det er lykkedes at redde sorterne og pode nye træer.

Dette og meget mere kom museets frivillige gartner Kim Hellesø blandt andet ind på, da han underviste pode-kursisterne forleden.

