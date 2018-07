Oversø: Siden klokken 12.40 mandag har et historisk hotel tæt ved den dansk-tyske grænse stået i flammer. Det er Hotel Historischer Krug i Oversø, der ligger 15 kilometer syd for Flensborg, der siden middag har været indhyllet i flammer, men ifølge politiet i Flensborg tyder alt på, at hotellet blev tømt for mennesker rettidigt, så der skulle ikke være nogen tilskadekomne.

I en pressemeddelelse oplyser Flensborg Politi, at slukningsarbejdet vil stå på i flere timer, samt at årsagen til branden endnu er ukendt.

Det familiedrevne Hotel Historischer Krug er fra 1519 og ligger i en smuk park på to hektar.