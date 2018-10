Historisk gågadebutik lukker

Perry Dürr oplyser, at garnbutikken lukker omkring 1. november, og at lejemålet er sagt op.

- Der er ikke økonomi i det mere, og så har bestyreren af forretningen valgt at sige sit job op, mens den anden medarbejder går på efterløn, siger Perry Dürr, der er indehaver af Hjertegarn A/S.

Det er grossistvirksomheden Hjertegarn A/S i Karup, der ejer garnforretningen i Aabenraa, og årsagen til lukningen skyldes to ting.

Historisk butik

Det er Cindy Møller, der har været bestyrer af Ret & Wrang i ni år, og hun har valgt at stoppe for også at gå på efterløn. Hun er ikke glad for, at butikken lukker.

- Jeg er ked af, at butikken ikke fortsætter, og det er kunderne også, Cindy Møller.

Grossistvirksomheden Hjertegarn A/S købte garnforretningen i 2009, efter at den dengang 64-årige Alice Krogh takkede af efter 37 års engagement i den lille butik. Under Alice Krogh hed forretningen også Ret & Vrang.

- Det er en historisk butik, og nogle af de gamle reoler står her endnu, siger Cindy Møller.

Det gør de ikke efter 1. november, for da er det slut med Ret & Vrang i gågaden i Aabenraa.