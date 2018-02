Historisk foredrag om Leipzig

Mandag 5. marts klokken 14.30 er der foredrag med historiker Jørn Buch i Folkekulturhuset Rebbølcentret.

Emnet er denne gang Leipzig og Sachsens historie med undertitlen "En moderne musikalsk messeby".

Der bor godt en halv million indbyggere i Leipzig, og det er en by med historiens vingesus omkring sig. For eksempel var det der, demonstrationerne, der førte til murens fald i 1989, begyndte, og det var også i Leipzig, Johann Sebastian Bach i mange år var kantor ved Thomas-kirken, for blot at nævne et par historiske detaljer om byen.

Det er Grænseforeningen, Ældre Sagen og Huset, der står bag arrangementet. /exp