Kultur- og fritidsudvalget har netop godkendt et nyt projekt, som skal være med til at genskabe Frøslevlejren. Det skal danne grundlag for fondsansøgninger.

Basisprojektet omfatter blandt andet tilbageførelse af landskabet til et mere autentisk udtryk i en del af lejren, etablering af ankomstområde og parkeringsplads nord for lejren, opførelse af barak til ny udstilling og etablering af et velkomstcenter.

- Frøslevlejren er stadig en stor turistattraktion, og det her er et fyrtårnsprojekt, som har kørt i rigtig lang tid, men som er blevet rettet til løbende. Nu har vi gennemgået det aktuelle basisprojekt, og vi har godkendt det som et godt projekt, siger udvalgsformand Lars Kristensen (V).

Tilbage i 2017 vedtog kommunen en visions- og handlingsplan for den gamle fangelejr. Den er siden blevet delt op i en række mindre delprojekter, og nu er der et såkaldt basisprojekt klar, som indeholder de tiltag, der som minimum skal gennemføres, hvis visionerne skal blive til noget.

Et godt fundament

Selvom der er tale om et basisprojekt, forventes det ikke at blive en helt billig omgang. Således regner kommunen med, at en realisering vil koste mellem 50 og 70 millioner kroner. Indtil videre har Aabenraa Kommune selv sat én million kroner af i år og 10 millioner kroner i 2021 til medfinansiering af projektet, så der bliver i høj grad brug for ekstern finansiering.

- Så det her skal danne grundlag for fondsansøgninger, og vi synes, det er et godt fundament for det, siger Lars Kristensen.

Alligevel er det ikke til at sige, hvor sandsynligt det er, og om det nogensinde vil lykkes.

- Med den erfaring jeg har med den slags, kan jeg alligevel ikke sige det. Nogle gange giver fondene rigtig mange penge til et godt projekt, og andre gange giver de ingen penge til et godt projekt. Men vi tror da på muligheden, for ellers ville vi ikke sætte det i gang, siger Bo Riis Duun, kultur-, plan- og fritidschef.

Frøslevlejren er en selvejende institution, hvor fem ud af seks bestyrelsesmedlemmer dog er politikere fra byrådet i Aabenraa Kommune.