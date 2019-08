Historisk bygning udlejes som kontorhotel

Aabenraa: En af Aabenraas mest markante bygninger, Kredshuset, skal fremover drives af virksomheden Voxeværket, som vil bruge huset som kontorhotel.

Det betyder, at mindre virksomheder vil få mulighed for at leje kontorer i bygning, og dermed få både en markant og en central adresse.

Voxeværket driver nu i alt 20 kontorhoteller over hele landet. Firmaet ejer ikke Kredshuset. Det gør Stenbjerg Ejendomme A/S, som købte det af Slots- og Ejendomsstyrelsen for 11 år siden.

Stenbjerg Ejendomme har selv lejet lokalerne ud til mindre firmaer. En af de gamle lejere er der stadig, og flere nye er kommet til.

Ifølge Henrik Oxe, der driver Voxeværket sammen med sin søn Marcus, er cirka 65 procent af lokalerne i Kredshuset lejet ud på nuværende tidspunkt.

- Der er alt i alt 70-80 kontorpladser i bygningen, men den gamle rådssal bliver ikke indrettet til kontor. Den kan virksomhederne leje til møder og lignende, forklarer Henrik Oxe.