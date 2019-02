Historiker fører an: 800 år med Dannebrog skal fejres

Aabenraa: I Vordingborg planlægger man en "gigantisk jubilæumsfest". Danmarks-Samfundet, der nok er mest kendt for at sælge små Danneborgs-mærker af stof, har også omfattende aktiviteter på bedding i anledning af, at det i år er 800 år siden, vores smukke flag ifølge legenden dalede ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse i Estland.

Da Poul Stenderup, formand for Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet, så det, var hans første tanke "det skal Aabenraa da også være en del af".

- Aabenraa er jo lige så central som Vordingborg i den fortælling, så vi skal da ud og markedsføre Aabenraa som Dannebrogs by, siger han.

Legenden fortæller nemlig videre, at da Valdemar Sejr vendte tilbage fra triumftoget i Estland, valgte han at sejle til Aabenraa, hvor han ved Kongehøjen i Hjelm Skov for første gang præsenterede flaget for danerne.

- Så der er da al mulig grund til at fejre det her, som formanden for turistforeningen forklarer.