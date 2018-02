Hip hurra for Hanne Sennels

AABENRAA: Søndag havde hun fødselsdag, og mandag blev der så råbt hip hurra ved en reception på Folkehjem.

Bestyrer Hanne Sennels rundede 25. februar de 50 år, og i den forbindelse åbnede hun mandag dørene til en reception i det historiske forsamlingshus, hvor hun helt undtagelsesvis var i centrum for festlighederne. Mest af alt fordi hun skulle.

- Jeg bryder mig ikke rigtigt om at være midtpunkt, lød det fra fødselaren, der ud over en masse gaver også modtog pæne ord fra blandt andre borgmester Thomas Andresen (V), der er bestyrelsesformand for Folkehjem og naturligvis skulle holde tale for Hanne Sennels.

Borgmesteren kom blandt andet ind på, at Hanne Sennels for halvandet år siden fik konstateret en ondartet tumor i hovedet, og at hun ud over behandlingerne på Odense Universitetshospital havde valgt at arbejde sig ud af sin sygdom.

- Og det gøres bedst, hvis man har noget at lave, lød fra borgmesteren - underforstået, at det har bestyreren af Folkhjem.

Og så tillod borgmesteren sig ellers at kigge fremad mod 100-års-jubilæet for genforeningen i 2020. Lidt ligesom Hanne Sennels også gjorde i et interview med JydskeVestkysten lørdag.

Så længe bliver hun i hvert fald ved som bestyrer af Folkehjem, slog hun fast.