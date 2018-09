Herman har leveret naturmælk siden 1994

66-årige Herman Lorenzen var med til at starte Naturmælk i Broderup for 24 år siden. Han glæder sig over, at nye unge leverandører har taget tråden op.

- Tidligere var der faktisk et økologisk mejeri i Haderslev, der også hed Naturmælk. Men det lukkede på grund af plads- og pengenød. Vi var nogle økologiske landmænd, der gik sammen om at købe mejeriet her i Broderup. Vi skulle jo begynde helt forfra. Men vi fik lov at bruge navnet Naturmælk og logoet med koen. Og det holder jo stadig, mener Herman.

Det fortæller 66-årige Herman Lorenzen, som var med til at stifte Naturmælk tilbage i 1994. Han leverer stadig økologisk mærk fra sine køer i Øster Højst til mejeriet i Broderup. Derfor stod han også klar til at fortælle om køerne og økologien, da Naturmælk i Broderup lørdag holdt den årlige høstfest.

BRODERUP:- Det er jo sjovt, når man kan høre et lille barn i supermarkedet sige til sin mor. "Vi skal have den med koen, for den har vi også henne i børnehaven."

Høstfesten hos Naturmælk i Broderup blev holdt for 9. gang, og tilstrømningen var større end nogensinde før.En forsigtigt skøn gik ud på, at der var en halv gang flere biler på parkeringspladsen end, der var i fjor.

Tørken

Han glæder sig over, at Naturmælk har fået mange nye, unge leverandører, men den tørre sommer, vi netop har haft bekymrer ham lidt.

-Det kommer en efterregning, for de økologiske landmænd skal ud og køber foder. Selv har jeg slagtet nogle af mine køer. Man er jo nødt til at reagerer, når det er så svært at skaffe foder, siger han.

Den tørre sommer er også noget, der bekymrer den nuværende formand for Naturmælk, Frode Lehmann fra Broager.

- Det har helt sikkert kostet landmændene en masse penge, men vi regner foreløbig med at få den samme mængde mælk ind. Nu må vi se om der kommer nogen konkurser oven på tørken, siger han.

Tørke eller ej. Høstfesten på mejeriet lørdag viste, at interessen for Naturmælks produkter er større end nogen sinde. Ved 13-tiden lød vurderingen fra parkeringsvagterne, at der var en hel del mere tryk på, end der var i fjor, hvor et sted mellem 3000 og 4000 mennesker gæstede høstfesten.

Det vrimlede da også med småbørn, klapvogne og forældre inde på pladsen, hvor der var nok at give sig til for ungdommen. Det største hit af alle, var uden tvivl den store bunke halm midt på pladsen, hvor der var dømt fri leg.

- Vi er ved at have manifesteret os som en fast begivenhed her i området, og så har vi også gjort en del reklame for Høstfesten - både på Facebook og i aviserne. Vi var også til by Night i Aabenraa for at dele flyers ud, forklarede Naturmælks direktør Leif Friis Jørgensen.