Her vogter jeg: Ny gendarm er klar til at passe på Rens

Rens Egnsråd er godt i gang med at forvandle området, hvor Gendarmerigården lå, til et grønt område med legeplads, shelters og bålhytte. Formand er begejstret.

Rens: Det er ikke gået helt så hurtigt, som formanden for Rens Egnsråd, Olaf Schmidt Meyer, kunne have ønsket sig.

Men bedre sent end aldrig, og nu glæder han sig over, at arbejdet med at skabe et rekreativt, grønt område, hvor den historiske Gendarmerigården engang lå, skrider frem.

Den sjællandske legeplads-specialist Elverdal er netop blevet færdig med legeplads og fitness-afdeling, og næste skridt bliver opførelsen af tre shelters og en bålhytte, inden der sluttes af med anlæggelsen af parkeringspladser og et indgangsparti.

- Vi regner med, at vi er færdige om halvanden til to måneder, siger Olaf Schmidt Meyer, der indtil videre er mere end tilfreds med det, der er blevet lavet.