Her tæller et fast greb og et godt sigte

22 petanquespillere i regntøj trodsede det fugtige vejr nytårsaftens dag for at spille om tre flasker boblevand.

- Vi begyndte faktisk også med et glas champagne inde i klubhuset, forklarer Gordon Lund, der er formand for petanqueklubben.

Søgård: Petanquespillerne i Søgård lader sig ikke lade sig skræmme at en smule regnvejr. Hele vinteren mødes det hver søndag klokken 10 for at spille om rødvin, og det kan der ikke laves om på, selv om søndagen falder på den 31. december og grønlangkålen venter.

I regn og blæst

Det triste og regnfulde vejr er langt fra det værste petanquespillerne i Søgård har prøvet:

- Vi har nogen gange måttet rydde banen for sne, inden vi kunne komme i gang, og vi har også spillet, mens det blæste kraftigt. Der er faktisk god læ her mellem træerne, forklarer Gordon Lund.

Petanquespillerne holder til ved siden af Søgård Tennisklub, men her i vintersæsonen er tennisspillerne gået i hi. Så de mere hårdføre petanquespillere får lov at låne tennisklubbens klubhus, når de efter spillet skal ind i varmen og have kaffe og en bid brød.

Pladsmand Benny Böttcher har i forvejen sørget for at tænde op i brændeovnen.

Selv om petanquespillerne i Søgård er hårdføre, så lægger Gordon Lund ikke skjul på, at de godt kunne tænke sig en indendørs petanquebane.

- Det findes kun en her i Sønderjylland. Det er i Ballum, hvor vi spillede i går. Der kom 48.

- Petanquespillere fra Sønderjylland kører nogen gang helt til Aarhus eller til Fyn for at spille i tørvejr, forklarer Gordon.

- Det behøver ikke være varme på. Nogen indretter banerne i gamle drivhuse eller i tomme staldbygninger.

Klubben i Søgård har godt og vel 30 medlemmer, men spillet hver søndag er åben for alle, der har lyst, og der kommer mange fra andre klubber for at være med.

Umiddelbart ser det ud til, at petanque er en pensionistsport.

- Vi har da også folk med, som stadig er på arbejdsmarkedet, men det er rigtigt, at det efterhånden mest er ældre. Vi har haft flere medlemmer, da petanquespillet var på sit højeste i Danmark, fortæller Gordon, som var med til at stifte klubben tilbage i 1995.