Han har netop fået udlejet de to sidste værelser, der er ledige per 1. august, men har stadig to ledige til 1. september.

- Mangel på boliger til studerende er et storbyfænomen. Det gælder ikke her i Udkantsdanmark, siger Allan Hansen, der er efor på kollegiet.

De almennyttige boligselskaber har nogen steder svært ved at få deres ungdomsboliger udlejet, mens det andre steder er lykkes på et hængende hår. Det gælder for eksempel på 4. maj kollegiet.

AABENRAA: For to år siden fik Aabenraa flere studerende, da sygeplejeuddannelsen flyttede til byen, men indtil videre har det ikke ligefrem resulteret i længere køer hos boligkontorerne.

Ekstra indsats

Søren Duus, der er formand for Aabenraa Andelsboligforening, er glad for, at der er rigtigt mange, der har søgt ind på UC Syd i Aabenraa. Boligforeningen har nemlig store udfordringer med at udleje nogle af ungdomsboligerne.

- Vi har nogle rigtigt gode ungdomsboliger på Sandved, hvor der er adgang til terrasse. Men de er svære at leje ud, fordi der er ti minutter på cykel ind til byen. De unge vil bo centralt, konstaterer Søren Duus.

Han håber, det hjælper, at huslejen netop er sat ned.

Aabenraa Andelsboligforening har også svært ved at udleje boligerne ved Løgumklostervej, der er bygget som multiboliger, hvor der både kan bo studerende og andre. Her er det også en høj husleje, der er problemet.

Ove Stahl Schmidt, der er formand for Kolstrup Boligforening, er indstillet på, at der skal gøres en ekstra indsats for at leje ungdomsboligerne ud.

- Vi har lige istandsat seks lejligheder på Skolevænget, hvor to studerende fint kan bo sammen. De ligger ovenikøbet meget centralt, siger han.

Ove Stahl Schmidt har blandt andet tænkt sig at reklamere for boligerne gennem opslag på uddannelsesinstitutionerne i byen.